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Президент Украины Зеленский запретил чиновникам отдыхать за границей

Президент Украины Зеленский запретил чиновникам отдыхать за границей Фото: скриншот с видео
Теперь украинским госслужащим и депутатам запрещено выезжать за границу на отдых или с другими целями, не связанными с нуждами государства, сообщает Zakon.kz

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете и об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил что это решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. По его словам, запрет на выезд из страны касается всех должностных лиц центральной власти, а также других уровней местной власти, сотрудников правоохранительных органов, народных избранников, прокуроров и "всех тех, кто должен работать на государство и в государстве".

"Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся", - подчеркнул Зеленский.

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