Российский актер Стас Садальский экстренно госпитализирован

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский попал в больницу из-за кровотечения, сообщает Zakon.kz

У него началось кровотечение из-за разжижающих кровь препаратов. Врачи больницы имени Боткина следят за состоянием актёра.

"Ночью по скорой забрали в боткинскую больницу,грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… пока кровотечение не остановили … Прекрасное состояние больницы… Пожелайте мне удачи", - написал актер в своем Telegram-канале.

Станислав Садальский родился в 1951 году в селе Чкаловское Чкаловского района Чувашской АССР в семье учителей. Сниматься начал в семидесятые, сыграл в мелодраме-альманахе с Борисом Галкиным и Натальей Гвоздиковой "Город первой любви".

На сегодня в арсенале Садальского более сотни характерных и примечательных - даже если это эпизод - киноработ, среди которых роли в "Место встречи изменить нельзя", "12 стульев" (Гайдая), "Вокзале для двоих", "Белых росах", "Небесах обетованных", "Моей прекрасной няне".