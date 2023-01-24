Магнитная буря накроет Землю 26 января

В этот четверг 26 января ожидается сильная магнитная буря. Об этом сообщили эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, передает Zakon.kz

Вспышки на Солнце провоцируют появление магнитных бурь, которые ухудшают самочувствие людей. Особенно тяжело этот период переносят люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетососудистой дистонией, с избыточным весом.

Как пишет "Доктор Питер", если вы чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, постарайтесь заранее позаботиться о своем здоровье. Не планируйте тяжелых физических нагрузок и постарайтесь уделить особенное внимание сну. Если у вас диагностированы хронические заболевания и вы вынуждены на постоянной основе принимать лекарства, обеспечьте себе запас медикаментов.

Также рекомендуется уделить особое внимание своему рациону - в частности, стоит ограничить на время тяжелую пищу. От спиртных напитков во время бури лучше отказаться.

Ранее сообщали о второй магнитной бури с начала 2023 года с 10 по 13 января.



