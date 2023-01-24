Как правильно составить обращение в Конституционный суд

Информационная система "Параграф" подготовила примерную форму обращения гражданина в Конституционный суд, сообщает Zakon.kz.

Если вы планируете отстаивать свои права в Конституционном cуде, то для того, чтобы не получить отказ, как большинство из подавших на данный момент обращения, важно соблюсти все требования законодательства к его форме и содержанию.

Рекомендуем данный документ взять за основу при подготовке вашего обращения.

Как сообщалось, на данный момент в Конституционный суд поступило более 500 обращений от казахстанцев. Большинство из них касаются отмены, проверки и пересмотра судебных приговоров по уголовным делам, которые вступили в силу более двух лет назад. Тогда как в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан" обращение гражданина допустимо, если оно подано в срок, не позднее одного года после принятия судебного акта.

Кроме того, в более 60% обращений граждан не указаны конкретные ситуации, в которых судами были применены оспариваемые акты в противоречие конституционным нормам либо непосредственно затронуты права и свободы в гражданских или административных делах с участием гражданина.

Также ряд обращений получены непосредственно от имени юридических лиц, без соблюдения ими требования пункта 4 статьи 41 указанного Конституционного закона.

Обращения в Конституционный суд принимаются посредством единой системы электронного документооборота, веб-портала электронного правительства и e-Otinish.



