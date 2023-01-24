Шесть казахстанских боксеров вышли в финал молодежного ЧА-2023
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Четыре из шести противостояний в финале турнира будет чисто казахстанско-узбекским, которые больше всех делегировали своих представителей на решающие бои.
Финальные пары с участием казахстанцев выглядят следующим образом:
48 кг. Санжар Ташкенбай – Шодиержон Меликузиев (Узбекистан)
54 кг. Нурсултан Алтынбек – Флинт Джара (Филиппины)
57 кг. Махмуд Сабырхан – Саравут Суктхет (Таиланд)
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
67 кг. Абзал Серик – Бехзод Хамидов (Узбекистан)
71 кг. Сабыржан Аккалыков – Нурислом Исмоилов (Узбекистан)
75 кг. Диас Молжигитов – Алохон Абдуллаев (Узбекистан).
Матчи за "золото" у парней состоятся 26 января. А за день до этого шансы завоевать медали высшей пробы будут у двух казахстанских боксерш. На ринг Бангкока выйдут Жасмин Кизатова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).
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