Шесть казахстанских боксеров вышли в финал молодежного ЧА-2023

На азиатском первенстве в Таиланде среди боксеров до 22 лет осталось провести финальные поединки. За "золото" турнира поборются шестеро представителей казахстанского бокса, сообщает Zakon.kz.

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Четыре из шести противостояний в финале турнира будет чисто казахстанско-узбекским, которые больше всех делегировали своих представителей на решающие бои.



Финальные пары с участием казахстанцев выглядят следующим образом:

48 кг. Санжар Ташкенбай – Шодиержон Меликузиев (Узбекистан)



54 кг. Нурсултан Алтынбек – Флинт Джара (Филиппины)

57 кг. Махмуд Сабырхан – Саравут Суктхет (Таиланд)

Фото: Instagram/boxingkazakhstan





67 кг. Абзал Серик – Бехзод Хамидов (Узбекистан)

71 кг. Сабыржан Аккалыков – Нурислом Исмоилов (Узбекистан)

75 кг. Диас Молжигитов – Алохон Абдуллаев (Узбекистан).

Матчи за "золото" у парней состоятся 26 января. А за день до этого шансы завоевать медали высшей пробы будут у двух казахстанских боксерш. На ринг Бангкока выйдут Жасмин Кизатова (70 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).