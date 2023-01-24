Генпрокуратурой предотвращены потери бюджета на 21,1 млрд тенге

В 2022 году прокуроры приняли участие при рассмотрении судами свыше 20 тыс. гражданских и административных дел. По ходатайствам и протестам прокуроров приведено 313 судебных актов, из них 60 - по протестам генпрокурора. Защищены интересы государства на 34,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Генеральной прокуратуре Казахстана, по актам прокуроров государству возвращено имущество, незаконно переданное олигополиям, защищены интересы бизнеса и права граждан.

"По 18 протестам генерального прокурора государству возвращены магистральные железнодорожные пути, предотвращены потери бюджета на 21,1 млрд тенге". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Также в надзорном органе напомнили, что после вмешательства прокуратуры Верховный суд обязал бизнесмена Орифджана Шадиева вернуть Национальному банку заемные средства на сумму свыше 15 млрд тенге.

"Через высшую судебную инстанцию отстояли законность уведомления Министерства энергетики об уплате ТОО "Жаикмунай" в бюджет штрафа в размере 580 млн тенге за невыполнение договорных обязательств". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

В интересах предпринимателей по актам прокуроров пересмотрено девять судебных актов, в том числе семь - по протестам генпрокурора.

"Верховный суд отменил необоснованное уведомление о доначислении ТОО "Стройастес" налогов на 859 млн тенге". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Еще по ряду дел по протестам Генпрокуратуры защищены права граждан в сфере земельного, жилищного законодательства.

"В результате по актам прокурорского надзора сформирована единообразная судебная практика по гражданским и административным делам". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

23 января 2023 года стало известно, что Генеральная прокуратура начала изучать дело Владислава Челаха. В надзорном органе сообщили, что истребовали уголовное дело для изучения после его обращения к президенту и просьбы о возобновлении следственного процесса по его делу.