В Жамбылской области транспорт юрлиц привлекут для участия в военных учениях

Минобороны подготовило проект постановления правительства "О привлечении транспортных средств юридических лиц на учения", сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что Министерство обороны РК совместно с акиматом Жамбылской области в 2023 году привлечет 36 единиц транспортных средств юридических лиц на учения в соответствии с мобилизационным заказом.

Как отметили в Минобороны, цель проекта – проверка технического состояния и готовности к поставке в Вооруженные силы РК транспортных средств юридических лиц.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 февраля.







