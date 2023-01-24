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В Жамбылской области транспорт юрлиц привлекут для участия в военных учениях

В Жамбыской области транспорт юрлиц привлекут для участия в военных учениях Фото: Минобороны РК
Минобороны подготовило проект постановления правительства "О привлечении транспортных средств юридических лиц на учения", сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится, что Министерство обороны РК совместно с акиматом Жамбылской области в 2023 году привлечет 36 единиц транспортных средств юридических лиц на учения в соответствии с мобилизационным заказом.

Как отметили в Минобороны, цель проекта – проверка технического состояния и готовности к поставке в Вооруженные силы РК транспортных средств юридических лиц.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 6 февраля.



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Открытые НПА МО РК Жамбылская область Казахстан
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