План по развитию Абайcкой области приняли в правительстве

Комплексный план социально-экономического развития Абайcкой области приняли 24 января на заседании правительства. Документ направлен на повышение качества жизни и благосостояния населения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"К 2028 году в экономику области будет привлечено порядка 1,3 трлн. тенге инвестиций, объем производства промышленной продукции достигнет 1,4 трлн. тенге с ростом в 1,5 раза". Алибек Куантыров

По его словам, в плане предусмотрены мероприятия по развитию сельского хозяйства, в том числе строительство мясоперерабатывающего комбината в Семее, оросительных систем, молочно-товарных ферм в Бескарагайском и Жарминском районах региона, а также развитию промышленности, в том числе строительство горно-обогатительного комбината и промышленная разработка месторождения меди "Айдарлы". Тогда как для развития туризма запланировано строительство двух торгово-развлекательных центров в Семее и гостиничного комплекса и базы отдыха на побережье озера Алаколь.

"Для открытия связующих звеньев международных транспортных коридоров и развития транзитно-транспортной инфраструктуры планируется строительство железной дороги на участке "Аягоз-Бахты-граница Китая", создание сухого порта и логистического парка, реконструкция автогужевого моста через реку Иртыш, подвесного моста в Семее, ремонт порядка 2 тысяч км автодорог. Таким образом, доля дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличится с 82% до 98%". Глава МНЭ РК

В проект включен также проект по строительству современной ТЭЦ в городе Семей, а также проекты по строительству и реконструкции тепловых источников, сетей электро-,водоснабжения, канализационно-очистных сооружений.

В сфере образования планируется строительство шести малокомплектных школ на 510 мест в четырех районах региона. В планах также строительство семи медицинских объектов, в том числе областной многопрофильной больницы детской больницы, областного центра крови и двух поликлиник. Предусмотрено также строительство восьми объектов культуры, плавательного бассейна и пяти спортивных модулей и строительство еще двух реабилитационных центров в Семее и Аягозе.

Для улучшения экологической ситуации в регионе планируются строительство и модернизация полигона ТБО.