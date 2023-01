Дональда Трампа сфотографировали с бывшим боссом мафии

На фотографии Дональд Трамп и Джозеф "Тощий Джоуи" Мерлино стоят рядом друг с другом. Представитель Трампа заявил, что экс-президент фотографируется с бесчисленным количеством людей и не знает каждого, с кем контактирует, сообщает The Guardian.

Джозеф Мерлино когда-то был главой преступной команды и планировал стать боссом организованной преступной группировки, действующей в Филадельфии и Атлантик-Сити.

Мерлино осудили по обвинению в рэкете в 2001 году, он провел десять лет в тюрьме. В 2018 году его снова заключили в тюрьму после признания вины по обвинению в азартных играх. На свободу Мерлино вышел в 2020 году.

Трампа регулярно сравнивают с мафиози, учитывая его склонность угрожать тем, кто не выполняет его приказы, и связи с деятелями организованной преступности Нью-Йорка, включая известного босса Нью-Йоркской семьи Дженовезе – Энтони "Толстого Тони" Салерно.



В 2013 году, выступая на телеканале CBS, Трампа спросили, вел ли он когда-либо сознательно бизнес с представителями организованной преступности.

Трамп ответил, что мог пересекаться с мафией, однако он предпочитает "держаться подальше от них".

Former President Donald Trump posed for a picture with former Philly mob boss Joey Merlino at a South Florida golf club.



Does Trump know Merlino? Or at least who he was? His presidential campaign won’t say. https://t.co/kugbuzgyGF