Поддержка бизнеса: как молодым жителям Мангистау можно получить микрокредит

Жители Мангистау в возрасте от 21 года до 35 лет могут получить микрокредит до 5 миллионов тенге под 2,5% годовых.

О требованиях к получателям микрокредита и условиях кредитования рассказал на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Асет Шопанов.



По словам спикера, срок кредитования на все виды бизнеса составляет 5 лет, и только на проекты, связанные с животноводством, он увеличен до 7 лет. Главное условие - заемщик должен быть не моложе 21 года и не старше 35 лет, и при этом залог обязателен. В качестве залога желающие получить микрокредит может предоставить любое движимое и недвижимое имущество.

"В микрокредите откажут, если вы зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя более 5 лет", - уточнил Асет Шопанов.

Подать заявку на микрокредит можно, обратившись в филиал Аграрной кредитной корпорации по Мангистауской области.





Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Перечень документов для получения микрокредита:



анкета - заявление на получение микрокредита;

документ, удостоверяющий личность;

согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро;

бизнес-план;

решение уполномоченного органа участника/претендента об одобрении сделки по получению микрокредита, передаче в залог имущества;

согласие залогодателей по передаче в залог имущества;

справки из обслуживающего банка о наличии счета;

справки о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда);

отчет об оценке;

документы по залогодателю и залоговому обеспечению.



Спикер добавил, что объявление о приеме заявок на получение микрокредита будет размещено на официальном сайте Управления по вопросам занятости населения предположительно в апреле-мае 2023 года.