Из-за кризиса Узбекистан начал поиски альтернативных поставщиков энергоресурсов

Премьер-министр Узбекистана поручил Минэнерго страны пересмотреть вопросы, связанные с импортом газа, электроэнергии, угля и мазута, и провести переговоры с альтернативными партнерами, сообщает Zakon.kz.

Министерство энергетики Узбекистана в 2023 году должно пересмотреть вопросы, связанные с импортом природного газа, электроэнергии, угля и мазута, и провести переговоры с альтернативными зарубежными партнерами. Такое поручение дал премьер-министр Абдулла Арипов, сообщает пресс-служба Арипова.

По предварительным расчетам, в 2023 году в стране есть возможность добычи 56,3 млрд кубометров природного газа, или на 4,6 млрд больше, чем в прошлом году (51,7 млрд).

За счет расширения применения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности можно экономить 1,6 млрд кубометров газа.

Перед компанией "Узбекнефтегаз" поставили задачу повысить добычу газа в этом году до 32,8 млрд кубометров. Для этого будут реализованы 744 геолого-технических мероприятия общей стоимостью 5,7 трлн сумов.

Этой зимой Узбекистан столкнулся с масштабным энергокризисом, последствия которого ощущаются до сих пор. Шавкат Мирзиеев подверг критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду.

В Ташкенте наблюдались перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В столице Узбекистана военные и нацгвардия открыли мобильные пункты обогрева.



