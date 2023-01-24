Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Из-за кризиса Узбекистан начал поиски альтернативных поставщиков энергоресурсов

Энергия в Узбекистане Фото: pixabay
Премьер-министр Узбекистана поручил Минэнерго страны пересмотреть вопросы, связанные с импортом газа, электроэнергии, угля и мазута, и провести переговоры с альтернативными партнерами, сообщает Zakon.kz.

Министерство энергетики Узбекистана в 2023 году должно пересмотреть вопросы, связанные с импортом природного газа, электроэнергии, угля и мазута, и провести переговоры с альтернативными зарубежными партнерами. Такое поручение дал премьер-министр Абдулла Арипов, сообщает пресс-служба Арипова.

По предварительным расчетам, в 2023 году в стране есть возможность добычи 56,3 млрд кубометров природного газа, или на 4,6 млрд больше, чем в прошлом году (51,7 млрд).

За счет расширения применения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности можно экономить 1,6 млрд кубометров газа.

Перед компанией "Узбекнефтегаз" поставили задачу повысить добычу газа в этом году до 32,8 млрд кубометров. Для этого будут реализованы 744 геолого-технических мероприятия общей стоимостью 5,7 трлн сумов.

Этой зимой Узбекистан столкнулся с масштабным энергокризисом, последствия которого ощущаются до сих пор. Шавкат Мирзиеев подверг критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду.

В Ташкенте наблюдались перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В столице Узбекистана военные и нацгвардия открыли мобильные пункты обогрева.


Читайте также

Прокурор Мангистауской области встретился с рабочими месторождений "Каражанбас" и "Каламкас"

МЧС: Треть гидротехнических сооружений в Казахстане находится в аварийном состоянии

Сбил и скрылся: наезд на подростка попал на видео в Актобе

Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
В Казахстане повысят тариф на воду
В Казахстане повысят тариф на воду
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления