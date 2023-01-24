Прокурор Мангистауской области встретился с рабочими месторождений "Каражанбас" и "Каламкас"

20 января 2023 года прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков посетил месторождения "Каражанбас" и "Каламкас", чтобы лично ознакомиться с условиями труда работников и выслушать их пожелания и предложения. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как заявил прокурор, "лишь постоянный конструктивный диалог сторон приведет к взаимному пониманию и недопущению трудовых конфликтов".

На встречу были приглашены руководство Управления государственной инспекции труда, представительства АО "НК "КазМунайГаз" в Актау, АО "МангистауМунайГаз", "Каражанбас" и представители профсоюзов для налаживания прямого диалога с рабочими.

"Невозможно обеспечить трудовые права и улучшить условия труда без реального контакта с работниками и визуального осмотра рабочих мест", - сказал Руфат Куттуков, призвав руководство госорганов постоянно осуществлять выезд к трудовым коллективам.

На месте были разрешены ряд волнующих рабочих вопросов, на заметку взяты проблемы требующих дополнительного рассмотрения.