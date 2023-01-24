Казахстан зависит от импортных овощей — исследование

Аналитики заявляют, что по большинству категорий ввоз овощей в Казахстан в разы и десятки раз превосходит экспорт. Также эксперты рассказали о годовом подорожании продукции, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету Energyprom.kz, наибольший рост цен зафиксирован в Алматинской области: плюс 32,2% за год. Также в этом списке: Туркестанская (плюс 30,3%) и Улытауская (плюс 27,1%) области.

В свою очередь, наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Западно-Казахстанской области: на 4,6%.

Стоит отметить, что среди 20 регионов Казахстана цены на свежие овощи снизились лишь в Павлодарской области: на 2,7%.

Как уточняют исследователи, резко выросли в цене огурцы (на 47,9%, до 931 тг за кг), репчатый лук (на 40,6%, до 124 тг), помидоры (на 22,2%, до 764 тг), картофель (на 11,9%, до 155 тг).





Фото: energyprom.kz

"Цены на морковь уменьшились за год на 0,8%, до 145 тг, белокочанная капуста подешевела на 15,2%, до 102 тг за кг", — говорится в публикации.

Также сказано, по итогам января–октября 2022 года заметно вырос ввоз в Казахстан:

перцев (в 2,8 раза, до 28,3 тыс. тонн);

огурцов и корнишонов (на 85,7%, до 9,4 тыс. тонн);

чеснока (на 76,2%, до 4,1 тыс. тонн);

бахчевых культур (на 73,2%, до 62,1 тыс. тонн);

капусты (на 61%, до 107,6 тыс. тонн);

помидоров (на 45%, до 56 тыс. тонн).

Но сократился импорт картофеля (на 31,8%, до 47 тыс. тонн), репчатого лука (на 11,3%, до 196,2 тыс. тонн), столовой моркови (на 3,4%, до 41,1 тыс. тонн), баклажанов (на 2,6%, до 2,3 тыс. тонн) и столовой свеклы (на 0,7%, до 9,3 тыс. тонн).

В сегменте экспорта овощей выросли поставки из Казахстана на внешние рынки перца, столовой свеклы, бахчевых культур, моркови, репчатого лука и чеснока.

В заключении сказано, что по основным видам овощей импорт в Казахстан в разы превосходит экспорт из республики.

По итогам января–октября 2022 года импорт баклажанов превышал экспорт в 39,8 раза, перцев — в 20,5 раза, капусты — в 12,4 раза, столовой моркови — в 11,5 раза, столовой свеклы — в 8,8 раза, чеснока — в 8,7 раза, помидоров — в 3,6 раза, огурцов — в 2,2 раза, репчатого лука — в 1,8 раза, бахчевых культур — в 1,6 раза, — отмечено в сообщении.

И только экспорт картофеля превысил импорт в 2,9 раза.

Ранее в Бюро национальной статистики сообщили, что за год по продукции растениеводства больше всего цены выросли на сахарную свеклу на 29,8%. Среди зерновых культур больше всего подорожала кукуруза – на 17%. Кормовые культуры за год подорожали на 12,4%.