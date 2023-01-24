Глава Минэкологии прокомментировала слухи о желании ее вице-министров уволиться

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах правительства прокомментировала слухи о том, что вице-министры ведомства захотели уволиться после ее вступления в должность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, насколько соответствуют действительности информации о якобы желании вице-министров уволиться после ее назначения министром экологии, геологии и природных ресурсов.

"Министерство проходит сейчас через реорганизацию, когда происходит реорганизация госоргана, автоматически все сотрудники переходят в режим работы и.о. До того момента пока в министерстве не будет переутверждено штатное расписание, не будет перерегистрирован госорган в органах юстиции. Конечно, в связи с этим я полагаю, что среди отдельных сотрудников была какая-то информация касательно неуверенности того, останутся они или нет. Эта информация необязательно обоснована. Реорганизация такой процесс, нам необходимо было какие-то единицы передать в другое министерство, целый комитет мы передавали. Сам процесс он сложный". Зульфия Сулейменова

При этом она отметила, что со всеми вице-министрами работала еще в прошлом году. И по ее словам, они с момента ее назначения главой Минэкологии "изъявили желание и готовность содействовать в реализации тех задач, которые были поставлены перед министерством".





"Если они захотят остаться – добро пожаловать. Если кто-то захочет себя попробовать в какой-то другой сфере, то мы к данному решению будем относиться с максимальным уважением и конечно поддержим. Если это кого-то беспокоит (мое назначением министром – прим. ред.), я думаю, что это проблема тех людей, которых она беспокоит. На сегодня на самом деле работы в министерстве очень много. Большинство коллектива восприняли меня хорошо". Глава Минэкологии и природных ресурсов