В Алматы возобновит работу школа-интернат при Республиканском колледже спорта

Асхат Оралов приступил к рассмотрению и решению проблемных вопросов, с которыми обращаются в Министерство культуры и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Минкультуры, одним из актуальных было обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.

"Проблема заключалась в том, что в 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования. Вопрос был взят на мой личный контроль... Министерством была проведена работа по возвращению лицензии, и сейчас уже ведется прием документов для обучения. В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров", - написал Асхат Оралов в Facebook.

Министр посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами - оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей.

"Уже готовы к старту спортзалы и столовая. Также будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня". Асхат Оралов

Он отметил, что интересы детей будут первостепенными для Минкультуры.

"Глава государства уделяет особое внимание развитию детского спорта. Большое начинается с малого. И для того, чтобы завтра мы могли гордиться новыми именами наших чемпионов, мы должны создавать все необходимые условия сегодня". Асхат Оралов

Также министр напомнил, что выпускниками школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы являются такие выдающиеся спортсмены, как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и др.

"И, безусловно, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят нам вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим, решение о закрытии было пересмотрено". Асхат Оралов

В апреле 2022 года сообщалось, что Республиканский колледж спорта закрывают, а на его месте откроют центр по подготовке олимпийского резерва. Всех учащихся переведут в другие учебные заведения города.

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Но 30 мая занимавший пост министра культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил, что Республиканский колледж спорта в Алматы продолжит свою работу.