Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Назван средний размер пенсии алматинцев

Назван средний размер пенсии алматинцев Фото: Zakon.kz
С января 2023 года пенсионные выплаты алматинцев увеличились на 10,5%. В южной столице насчитывается 236 тыс. пенсионеров и повышение коснулось всех, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге в РСК 24 января 2023 года руководитель департамента труда и соцзащиты Алматы Аскар Аймагамбетов, средний размер пенсии по возрасту составляет 95 тыс. тенге, а размер базовой ее части – 38 тыс.

"Таким образом, средний размер пенсионных выплат, с учетом базовой пенсии, составил 130-135 тыс. тенге".Аскар Аймагамбетов

Спикер уточнил, что пенсии по возрасту и по выслуге лет увеличились на 10,5%. Вместе с тем изменения в исчислении выплат из-за повышения порога дохода коснулось только 5% пенсионеров.

"Увеличился максимальный учитываемый доход для назначения пенсий с 46 до 55 МРП. И если эти ограничения были, то для действующих пенсионеров есть возможность их изменить до нового уровня. В таком случае избирается этот вариант, он выгоднее для людей. Таких пенсионеров в Алматы более 12 тыс.".Аскар Аймагамбетов

Граждан с минимальным трудовым стажем или отсутствием такового перемены тоже коснутся, поскольку с 1 января несколько изменился и порядок начисления базовой пенсионной выплаты от государства. Если ранее при наличии 10 лет стажа и менее ее размер составлял 54% от прожиточного минимума, то теперь – 60%. Таким образом, минимальный размер базовой пенсии составляет 24 340 тенге.

Вступили в силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения. Так, одной из мер, предложенных президентом в сентябрьском Послании народу Казахстана, стало приостановление увеличения возраста выхода на пенсию женщинам до 2028 года на уровне 61 год. Кроме того, в рамках бюджетного законодательства утверждены новые размеры базовых показателей, используемых при расчете соцвылпат.

Действующие базовые показатели:

  • МРП – 3450 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
  • прожиточный минимум – 40 567 тенге;
  • МРЗП – 70 000 тенге.

23 января 2023 года в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 74 950 тенге, базовой пенсии – 33 811 тенге.

В Казахстане по состоянию на 1 января проживает 2 млн 295 тыс. пенсионеров.

Автор: Ирина Адылканова

Читайте также

Поддержка бизнеса: как молодым жителям Мангистау можно получить микрокредит

Курсы валют в обменниках Казахстана на 24 января

На сколько в Казахстане выросли цены на продукты животноводства, овощи и зерновые

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Скончался композитор Арман Дуйсенов
Скончался композитор Арман Дуйсенов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления