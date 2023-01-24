Назван средний размер пенсии алматинцев

С января 2023 года пенсионные выплаты алматинцев увеличились на 10,5%. В южной столице насчитывается 236 тыс. пенсионеров и повышение коснулось всех, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге в РСК 24 января 2023 года руководитель департамента труда и соцзащиты Алматы Аскар Аймагамбетов, средний размер пенсии по возрасту составляет 95 тыс. тенге, а размер базовой ее части – 38 тыс.

"Таким образом, средний размер пенсионных выплат, с учетом базовой пенсии, составил 130-135 тыс. тенге". Аскар Аймагамбетов

Спикер уточнил, что пенсии по возрасту и по выслуге лет увеличились на 10,5%. Вместе с тем изменения в исчислении выплат из-за повышения порога дохода коснулось только 5% пенсионеров.

"Увеличился максимальный учитываемый доход для назначения пенсий с 46 до 55 МРП. И если эти ограничения были, то для действующих пенсионеров есть возможность их изменить до нового уровня. В таком случае избирается этот вариант, он выгоднее для людей. Таких пенсионеров в Алматы более 12 тыс.". Аскар Аймагамбетов

Граждан с минимальным трудовым стажем или отсутствием такового перемены тоже коснутся, поскольку с 1 января несколько изменился и порядок начисления базовой пенсионной выплаты от государства. Если ранее при наличии 10 лет стажа и менее ее размер составлял 54% от прожиточного минимума, то теперь – 60%. Таким образом, минимальный размер базовой пенсии составляет 24 340 тенге.

Вступили в силу изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения. Так, одной из мер, предложенных президентом в сентябрьском Послании народу Казахстана, стало приостановление увеличения возраста выхода на пенсию женщинам до 2028 года на уровне 61 год. Кроме того, в рамках бюджетного законодательства утверждены новые размеры базовых показателей, используемых при расчете соцвылпат.

Действующие базовые показатели: МРП – 3450 тенге;

минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

прожиточный минимум – 40 567 тенге;

МРЗП – 70 000 тенге.

23 января 2023 года в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 74 950 тенге, базовой пенсии – 33 811 тенге.

В Казахстане по состоянию на 1 января проживает 2 млн 295 тыс. пенсионеров.



Автор: Ирина Адылканова