Курс доллара продолжает снижаться на торгах 14 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,88 тенге, снизившись еще на 0,15 тенге, передает Zakon.kz.

По остальным валютам торгов не проводилось.

Курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов составил 503,65 тенге.

Нацбанк установил курс евро в 504,09 тенге, рубля - 6,74 тенге, китайского юаня - 68,12 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 501-505 тенге, российские рубли – по 6,45-6,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 24 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 0,16% и составила 88,05 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,02%, до 81,60 доллара за баррель.

