Украинский футболист Михаил Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ

Как информируют аналитики Opta, это случилось в выездном матче "аристократов" против "Ливерпуля", где они сыграли вничью 0:0. Украинский полузащитник Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме и в одном из эпизодов разбежался со скоростью 36,63 км/ч. Эти цифры к данному моменту являются самыми быстрыми в АПЛ.

36.63 - Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.



36.63 - Mykhailo Mudryk

36.61 - Anthony Gordon

36.53 - Darwin Núñez

36.22 - Erling Haaland

36.09 - Denis Zakaria



