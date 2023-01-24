Лукашенко: Украина предлагает Беларуси заключить пакт о ненападении

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина предложила ему заключить пакт о ненападении, сообщает Zakon.kz.

Когда и кем было высказано это предложение, он не уточнил. Лукашенко рассказал о нем на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, передает БелТА.

"С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Непонятно". Президент Беларуси Александр Лукашенко

Накануне Лукашенко отметил, что вблизи белорусской границы сосредоточена "группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины" — около 23,5 тысячи человек, из которых 17,2 тысячи — из Украины и 3,7 тысячи — из Польши.

В октябре 2022 года Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки.