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Мошенник присвоил себе тонну конфет в Костанае

Мошенник присвоил тонну конфет в Костанае Фото: pxhere
Полиция Костаная расследует дело о мошенничестве, в котором аферист обманом выманил 1 тонну конфет у бизнесмена, сообщает Zakon.kz.

Карагандинский бизнесмен оплатил 1 тонну конфет и ждал пока товар прибудет к месту назначения. Когда конфеты не были доставлены, он обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что предприниматель пострадал от рук мошенника, разместившего фейковое объявление о грузовых перевозках.

Мошенник, воспользовавшись доверчивостью мужчины, товар с базы забрал, но до пункта назначения доставлять не стал.


"Сразу после обращения жителя Караганды мы начали проводить расследование, в ходе которого тщательно изучили детали дела и смогли установить автомобиль злоумышленника. Выяснилось, что 22-летний житель Костаная, разместив фейковое объявление о грузоперевозках, забрал товар и решил перепродать его третьему лицу. В отношении него начато досудебное расследование по статье 190 часть 2 "Мошенничество". Замначальника УП Костаная Ербол Какенов

Полицейские смогли вернуть предпринимателю 800 кг конфет, 200 – мошенник успел перепродать.

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