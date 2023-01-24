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Объявлены номинанты премии "Оскар — 2023"

Объявлены номинанты премии "Оскар — 2023" Фото: oscars.org
24 января 2023 года в Лос-Анджелесе объявили список номинантов на главную кинопремию США – Оскар, сообщает Zakon.kz.

95-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдет ночью 12 марта в Лос-Анджелесе.

Список опубликован на сайте киноакадемии.

Больше всего номинаций получила картина "Всё везде и сразу" от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. По девять номинаций получили "На Западном фронте без перемен" и "Банши Инишерина". На лучший фильм номинированы в том числе "Аватар 2", "Фабельманы" и "Топ Ган: Мэверик".

Номинанты

Лучший фильм:

  1. "Всё везде и сразу".
  2. "Фабельманы".
  3. "Банши Инишерина".
  4. "Топ Ган: Мэверик".
  5. "Тар".
  6. "Элвис"
  7. "Аватар: Путь воды".
  8. "На Западном фронте без перемен".
  9. "Говорят женщины".
  10. "Треугольник печали".

Лучший режиссер:

  1. Дэниел Кван, Дэниел Шайнерт — "Всё везде и сразу".
  2. Стивен Спилберг — "Фабельманы".
  3. Мартин Макдона — "Банши Инишерина".
  4. Тодд Филд — "Тар".
  5. Рубен Эстлунд — "Треугольник печали".

Лучшая женская роль:

  1. Мишель Йео — "Всё везде и сразу".
  2. Кейт Бланшетт — "Тар".
  3. Ана де Армас — "Блондинка".
  4. Мишель Уильямс — "Фабельманы".
  5. Андреа Райзборо — "Ради Лесли".

Лучшая мужская роль:

  1. Билл Найи — "Жить".
  2. Колин Фаррелл — "Банши Инишерина".
  3. Пол Мескал — "Солнце мое".
  4. Остин Батлер — "Элвис".
  5. Брендан Фрейзер — "Кит".

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