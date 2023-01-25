Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ербол Хамитов стал чемпионом мира по пара лыжам гонкам в Швеции

Стал чемпионом мира по пара лыжам гонкам в Швеции Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями
Казахстанец Ербол Хамитов стал чемпионом мира по пара лыжным гонкам, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Ербол выиграл золото чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунд. Вторым финишировал украинский спортсмен Тарас Рад, на третьим месте оказался бразильский спортсмен Кристиан Вестмаер Рибейра.

Ранее Ербол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира.

Чемпионат мира по пара лыжным гонкам и пара биатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.


Стал чемпионом мира по пара лыжам гонкам в Швеции

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями


Читайте также

Украинский футболист Михаил Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ

Хоккейный эксперт дал прогноз на матч сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy

BLAST Premier: борьба за путевки в весенний финал ужесточается

Константин Вноровский
Швеция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Дело Мухамедиулы: задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана
Назван средний размер пенсии алматинцев
Назван средний размер пенсии алматинцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления