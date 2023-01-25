Зеленский уволил глав пяти областных администраций
Так же он назначил замглавы офиса президента Алексея Кулебу. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте главы Украины.
Согласно документам, от должностей освобождены главы Днепропетровской области Валентин Резниченко, Киевской области Алексей Кулеба, Сумской области Дмитрий Живицкий, а также руководители администраций подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Александр Старух и Ярослав Янушевич соответственно.
Зеленский 22 января заявил о том, что в стране пройдут серьезные кадровые перестановки, после чего последовала череда отставок высокопоставленных чиновников.
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Так президент Украины подписал указ об отставке заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. Кроме того, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов во вторник подал в отставку на фоне коррупционного скандала с закупками продуктов для нужд вооруженных сил страны. Также во вторник был уволен заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, подал в отставку заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря.