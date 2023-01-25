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В городах Казахстана синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В городах Казахстана синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Неблагоприятные метеоусловия 25 января ожидаются в десяти городах РК, сообщает Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет" неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Атырау, Актобе, Актау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 января.

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Елена Вебер
Казахстан
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