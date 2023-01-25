В Колумбии исключили возможность передачи российского вооружения Украине
Фото: Twitter.com/petrogustavo
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что отказалась от предложения США о поставках оружия российского производства Киеву, сообщает Zakon.kz
По информации ТАСС, он подчеркнул, что российское вооружение, находящееся в стране, не будет использовано в украинском конфликте.
Политик указал на разговор с американским генералом Лаурой Ричардсон и другими представителями США.
"Они сказали, что в связи с невозможностью (для Колумбии) поддерживать (российское вооружение) в активном состоянии они это сделают и отправят Украине".президент Колумбии
Ранее Колумбия сообщала о планах отправить военных на Украину. Власти пообещали оказать Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощь "в работах по разминированию". Минобороны страны согласовало свои действия с Пентагоном.
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