Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что отказалась от предложения США о поставках оружия российского производства Киеву, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС, он подчеркнул, что российское вооружение, находящееся в стране, не будет использовано в украинском конфликте.

Политик указал на разговор с американским генералом Лаурой Ричардсон и другими представителями США.



"Они сказали, что в связи с невозможностью (для Колумбии) поддерживать (российское вооружение) в активном состоянии они это сделают и отправят Украине". президент Колумбии

Ранее Колумбия сообщала о планах отправить военных на Украину. Власти пообещали оказать Вооруженным силам Украины (ВСУ) помощь "в работах по разминированию". Минобороны страны согласовало свои действия с Пентагоном.

