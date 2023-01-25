В Экибастузе снова временно отключат от отопления несколько жилых домов

Теплоснабжение в частных жилых домах Экибастуза будет отсутствовать из-за ремонта, сообщает Zakon.kz

Как сообщили Pavlodarnews.kz в ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 25 января с 9.00 до 19.00 будет произведено плановое отключение внутриквартальной тепловой сети от ТК 23 Э/Л в сторону ул. Королева, 56 для переврезки тепловой сети на вновь смонтированную сеть.

"В связи с этим теплоснабжение в части частных жилых домов будет отсутствовать", – сообщили в компании.

Ранее сообщали, что в связи с нестабильной работой оборудования ТЭЦ после аварии в тепловых сетях ежедневно проводятся ремонтно-профилактические работы. Из-за этого ТЭЦ пока не может обеспечить нормальную температуру в домах. Поэтому жителям Экибастуза пересчитают плату теплоэнергии за январь.

В целом на теплосетях города уже ликвидировали 131 повреждение, остальные 23 обещается устранить в ближайшие 10 дней.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали на высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

Но 21 января в Экибастузе снова отключили теплоснабжение в 65 жилых домах.