В Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию об активах
Участники рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов, разработанного в соответствии с поставленными президентом задачами. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат и т. д.
Фото: primeminister.kz
"По результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства", - говорится в сообщении.
Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр поручил Министерству юстиции продолжить тщательную проработку законопроекта с учетом высказанных мнений и замечаний.
На заседании также обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.
Новость по теме
Ранее Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам деятельности горно-металлургических компаний. Он поручил проработать в Казахстане новый механизм поставок топлива для социальных объектов и населения напрямую с мест добычи, минуя непродуктивных посредников.