Пособия на 341 млрд тенге выплатили людям с инвалидностью в 2022 году

По данным Минтруда, в 2022 году из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено более 341 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 99,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

На 1 января 2023 года государственные соцпособия по инвалидности получают порядка 538,6 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 189,9 тыс. человек.

Как отметили в Минтруда, размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума.

Размеры государственных соцпособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и также от величины прожиточного минимума.

Стоит отметить, что с 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

Так, с 1 января 2023 года размеры пособий по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 77 889 тенге, 2 группы – 62 068 тенге, 3 группы – 42 190 тенге.