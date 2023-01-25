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Смертельное ДТП произошло на ж/д переезде в Экибастузе

Смертельное ДТП произошло на ж/д переезде в Экибастузе Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
24 января 2023 года в районе пос. Лесхоз Экибастуза столкнулись электровоз и погрузчик. В результате аварии водитель погрузчика скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ДТП произошло в 17:10 на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума – пикет №7: 49-летний водитель погрузчика допустил столкновение с электровозом.

Смертельное ДТП произошло на ж/д переезде в Экибастузе

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

"В результате ДТП водитель погрузчика от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка", – говорится в сообщении.

Погрузчик доставлен на специализированную автостоянку акимата, а электровоз помещен в депо.

23 января 2023 года в Каратальском районе Жетысуской области товарный поезд протаранил трактор. ДТП произошло на железнодорожном переезде в селе Канабек. В результате аварии пострадали двое, один из них скончался в больнице.

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