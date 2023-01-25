На юго-востоке Казахстана синоптики прогнозируют потепление в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 января 2023 года. На западе и юге страны ожидается ясная погода, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", запад, юг и юго-восток республики будет по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода.





Как отметили синоптики, остальная территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.

"Значительных изменений в температурном фоне по республике не ожидается, однако на юго-востоке страны прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 3 мороза – 2 тепла, в северных и горных районах – 8 мороза". РГП "Казгидромет"



