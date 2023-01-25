Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На юго-востоке Казахстана синоптики прогнозируют потепление в ближайшие три дня

На юго-востоке Казахстана синоптики прогнозирует потепление в ближайшие три дня Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 января 2023 года. На западе и юге страны ожидается ясная погода, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", запад, юг и юго-восток республики будет по-прежнему находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится ясная без осадков погода.

Как отметили синоптики, остальная территория Казахстана все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются снег с низовой метелью и усиление ветра.
"Значительных изменений в температурном фоне по республике не ожидается, однако на юго-востоке страны прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 3 мороза – 2 тепла, в северных и горных районах – 8 мороза". РГП "Казгидромет"

Читайте также

В Центризбиркоме вручили значки и удостоверения новым сенаторам

Премьер Японии назвал старение населения серьезной угрозой

Смертельное ДТП произошло на ж/д переезде в Экибастузе

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Назван средний размер пенсии алматинцев
Назван средний размер пенсии алматинцев
Комуслуги в Алматы
Новые тарифы на коммунальные услуги рассчитывают в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления