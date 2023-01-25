Изменить финансирование профспорта хотят в Минкультуре

Министр культуры и спорта Асхат Оралов 25 января на коллегии ведомства заявил о планах внести поправки в вопросы финансирования профессионального спорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Оралов сообщил, что действующая нормативная правовая база в сфере физкультуры и спорта не в полной мере соответствует требованиям современных инновационных и интеграционных процессов, не учитывает реальные потребности отрасли.



"Министерством начата работа по внесению поправок в законодательные акты. В рамках законопроекта планируется регулирование вопросов финансирования профессионального спорта, снижение нормативной учебной нагрузки тренеров-преподавателей спортивных школ с 24 до 18 часов в неделю". Министр культуры и спорта Асхат Оралов

Документ, по его словам, также затрагивает вопросы социальной поддержки спортсменов, тренеров, создание условий для спортсменов с ограниченными возможностями.

Законопроект планируется внести на рассмотрение Парламента до конца года.