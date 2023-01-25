Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Талдыкоргане мужчина пнул и швырнул кошку в дерево

В Талдыкоргане мужчина пнул и швырнул кошку в дерево Фото: pixabay
Полиция Талдыкоргана задержала жителя города за издевательства над кошкой. Мужчина на допросе пояснил свои действия, сообщает Zakon.kz.

В Казнете ролик с жестокими кадрами вызвал общественный резонанс. Неравнодушные граждане потребовали от правоохранителей разыскать и принять к мужчине соответствующие меры.

Инцидент произошел 20 января. Тогда у одного из магазинов в Талдыкоргане мужчина вначале с силой бросил кошку в дерево, а затем пнул животное.


Как отмечено в распространяемом сообщении полиции, "героя" Казнета задержали 24 января. Им оказался 39-летний местный житель.

"Задержанный пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное случайно оцарапало руку мужчине, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия", – рассказали в пресс-службе ДП Жетысуской области.

По данным стражей порядка, мужчине грозит ответственность, предусмотренная ст. 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").

Досудебное расследование по факту взято на контроль, заключили в пресс-службе.

В конце 2022 года в Актау задержали мужчину, прыгнувшего на голову кошке. 

Стоит отметить, что в Казахстане с 1 марта 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными". Закон определяет, что жестокое обращение с животным – это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.

Читайте также

Генпрокуратура хочет ужесточить наказание за лжетерроризм

Смертельное ДТП произошло на ж/д переезде в Экибастузе

В Таразе задержаны два медработника по подозрению в торговле младенцами

Анастасия Московчук
Жетысуская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
В городах Казахстана синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В городах Казахстана синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Назван средний размер пенсии алматинцев
Назван средний размер пенсии алматинцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления