В Талдыкоргане мужчина пнул и швырнул кошку в дерево

Полиция Талдыкоргана задержала жителя города за издевательства над кошкой. Мужчина на допросе пояснил свои действия, сообщает Zakon.kz.

В Казнете ролик с жестокими кадрами вызвал общественный резонанс. Неравнодушные граждане потребовали от правоохранителей разыскать и принять к мужчине соответствующие меры.

Инцидент произошел 20 января. Тогда у одного из магазинов в Талдыкоргане мужчина вначале с силой бросил кошку в дерево, а затем пнул животное.





Как отмечено в распространяемом сообщении полиции, "героя" Казнета задержали 24 января. Им оказался 39-летний местный житель.

"Задержанный пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное случайно оцарапало руку мужчине, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия", – рассказали в пресс-службе ДП Жетысуской области.

По данным стражей порядка, мужчине грозит ответственность, предусмотренная ст. 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").

Досудебное расследование по факту взято на контроль, заключили в пресс-службе.

В конце 2022 года в Актау задержали мужчину, прыгнувшего на голову кошке.

Стоит отметить, что в Казахстане с 1 марта 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными". Закон определяет, что жестокое обращение с животным – это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.