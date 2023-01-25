В Талдыкоргане мужчина пнул и швырнул кошку в дерево
В Казнете ролик с жестокими кадрами вызвал общественный резонанс. Неравнодушные граждане потребовали от правоохранителей разыскать и принять к мужчине соответствующие меры.
Инцидент произошел 20 января. Тогда у одного из магазинов в Талдыкоргане мужчина вначале с силой бросил кошку в дерево, а затем пнул животное.
Как отмечено в распространяемом сообщении полиции, "героя" Казнета задержали 24 января. Им оказался 39-летний местный житель.
"Задержанный пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное случайно оцарапало руку мужчине, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия", – рассказали в пресс-службе ДП Жетысуской области.
По данным стражей порядка, мужчине грозит ответственность, предусмотренная ст. 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").
Досудебное расследование по факту взято на контроль, заключили в пресс-службе.
В конце 2022 года в Актау задержали мужчину, прыгнувшего на голову кошке.
Стоит отметить, что в Казахстане с 1 марта 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными". Закон определяет, что жестокое обращение с животным – это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.