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Леброн Джеймс установил два рекорда в матче НБА

Баскетбол НБА Рекорд Фото: Instagram/lakers
Звездный форвард клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал 40 и более очков в матчах против всех 30 клубов Лиги. Помимо этого, он отметился личным достижением по трехочковым броскам, сообщает Zakon.kz.

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Накануне последней командой, против которой форварду удалось записать в свой актив 40+ очков, стал коллектив "Лос-Анджелес Клипперс". Джеймс завершил матч с 46 очками, но его дружине это не помогло. "Лейкерс" проиграл – 115:133.


В этой игре Леброн записал на свой счет 8 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Также впервые в своей карьере он забил 9 трехочковых в одном матче, что является личным рекордом игрока в НБА.

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