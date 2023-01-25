"Каражыра" развенчала миф о радиоактивном угле

Представители АО "Каражыра" – предприятия, свыше 20 лет занимающегося добычей угля на территории нынешней Абайской области, рассказали свое видение о качестве и безопасности каменного угля.

В декабре 2022 года на Zakon.kz вышел материал, где антикоррупционная служба ВКО и экологи области обсуждали вопросы качества и состояния радиоактивности угля, добываемого на месторождении "Каражыра". Именно этот уголь в большинстве своем используется энергетическими и промышленными компаниями, а также населением Восточно-Казахстанской и Абайской областей. И потому вопросы качества и безопасности топлива касаются практически каждого жителя Восточного региона РК.



Современные технологии в споре с природой

Угольное месторождение "Каражыра" было открыто в 1967 году, однако добыча угля была налажена лишь в 2003 году. Как рассказал начальник отдела маркетинга АО "Каражыра" Алмат Арсламбаев, на текущий момент на разрезе ведется добыча трех видов угля. Это коммунально-бытовой уголь в объеме 1,5 млн тонн в год средней зольностью 15,9% и низшей теплотой сгорания 4900-5000 кКал/кг, энергетический уголь – примерно 5,5 млн тонн в год, который имеет среднюю зольность 19,8% и пригоден для сжигания на ТЭЦ и централизованных котельных, а также низкокалорийный (рядовой) уголь с зольностью 22-24%. Ежегодно уголь такого вида добывается в объеме 2 млн тонн, он является угольным сырьем для горно-обогатительных предприятий.

Фото: Zakon.kz

В целом, по итогам 2022 года, объем отгрузки угля составил рекордные 8,416 млн тонн. Если говорить о перспективах, утвержденные запасы имеющегося на месторождении угля составляют более 0,8 млрд тонн. По словам специалистов, этого объема хватит на 40-45 лет работы разреза.



"Сейчас средняя зольность угля на разрезе составляет 19,8%. И причин этого несколько. Во-первых, мы достаточно серьезно углубились в недра земли, и угольные пласты пошли уже с высоким содержание породы. То есть мы постоянно сталкиваемся с тем, что пласты стали больше походить на "зебру", где есть достаточно серьезные прослойки породы между залежами угля. Разумеется, ничего поделать с этим нельзя: так распорядилась сама природа. Но на сегодня имеются технологии по улучшению качества угля. Именно для того, чтобы понизить зольность и повысить качество угля, в 2019-2021 годах АО "Каражыра" реализовало собственную инвестиционную программу, вложив в нее свыше 60 млн долларов", – сообщил Алмат Арсламбаев.

Качество добываемого угля повышается за счет запуска двух технологических установок. Одна из них была запущена в эксплуатацию в начале 2020 года. Это дробильно-сортировочный комплекс мощностью 1200 тонн в час.

"Установка ДСК-1200 выдает три вида угля. Это уголь крупного класса размером от 25-300 мм "ДПК", среднего класса "ДО" – 25-50 мм, используемый, в основном, для печей длительного горения, а также мелкий уголь, размер 0-25(50) мм "ДМСШ". Данный уголь используется, в основном, промышленными предприятиями и крупными теплоисточниками с системой пылевидного сжигания", – пояснил Алмат Арсламбаев.

Главный упор был сделан на обогащение низкокалорийного угля, зольность которого достигает 22-24%. Чтобы понизить процент зольности, избавить добытый уголь от высокого содержания минеральных примесей, породы, на разрезе была установлена и запущена в работу обогатительная установка FGX-24. На ней, помимо дробления и сортировки, происходит и процесс воздушной сепарации, когда из угля выдуваются примеси породы. В итоге на выходе получившийся после обогащения низкокалорийный уголь в крупном куске вполне пригоден для коммунально-бытового использования, а в мелком классе – промышленными предприятиями при производстве строительных материалов.

Фото: Zakon.kz

Также следует отметить, что для дополнительного контроля качества производимого угля на разрезе с 2020 года организована работа международной компании SGS, которая является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации и признана мировым эталоном качества и профессиональной этики. На производственной площадке разреза создана аккредитованная лаборатория по отбору проб с выдачей сертификатов качества добытого и отгружаемого угля. В целом, компания SGS осуществляет инспекционный контроль на всех этапах производства угля: от переработки до его отгрузки потребителям.



Развенчание мифа

Вот уже 30 лет ведется добыча угля на месторождении "Каражыра", и все эти годы предприятие преследует миф о якобы высокой радиоактивности этого угля. Аргумент один – это территория бывшего Семипалатинского полигона.

Однако проводимые в течение многих лет радиоэкологические исследования сотрудниками Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК показали, что территория месторождения "Каражыра" не входит в радиационный фон территории бывшего Семипалатинского полигона".

Природой так было дано, что абсолютно все добываемые ресурсы из недр земли так или иначе имеют собственный, естественный радиоактивный фон. Именно так определяется наличие различных минеральных примесей и в угле. И этот естественный радиоактивный фон имеет свои нормативные, допустимые показатели, в случае превышения которых грозит немедленным прекращением добычи угля по вопросам безопасности.

Фото: АО "Каражыра"

Именно поэтому на разрезе АО "Каражыра" в обязательном порядке разрабатывается и принимается собственная экологическая программа, включающая в себя ряд мероприятий, направленных на мониторинг и контроль радиоактивного фона добытого угля с обязательным соблюдением требований, предусмотренных Экологическим кодексом РК (п. 1 ст. 183, 187, п. 2 ст. 184).



Соблюдая предписанные законом требования, разрез формирует и периодически представляет отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в Национальный банк данных об окружающей среде и природных ресурсах Республики Казахстан. Кроме того, в уполномоченный орган СЭС ежеквартально предоставляется отчет по радиационному мониторингу.

Для выполнения санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности на территории разреза "Каражыра" эксперты независимой компании – ТОО "НИИ "Батысэкопроект" – раз в квартал осуществляют радиоэкологический мониторинг. Эти работы включают в себя полевые исследования, отбор проб природной среды и анализ на определение содержания радионуклидов в лабораторных условиях.

Фото: АО "Каражыра"

Буквально на днях были получены результаты очередного исследования, проведенного экспертами в IV квартале 2022 года. В результате проведенных исследований были взяты пробы горных пород и золы в пяти различных точках и проведен выборочный радиационный контроль техники и оборудования в 11 произвольных точках. Кроме того, в обязательном порядке исследуются показания индивидуальных дозиметров персонала и проводятся радиометрические измерения в местах временного и постоянного пребывания работников. Также в обязательном порядке исследуется состояние дренажных вод на месторождении.

"Проведенные лабораторные исследования позволяют сделать следующие выводы: согласно ГН СЭТОРБ, почва, грунты и горные породы в исследуемом регионе не представляют радиационной опасности, т.к. содержание техногенных и природных радионуклидов не превышает нормативных уровней – фона глобальных выпадений и МЗУА; добываемый уголь и образующаяся из него зола не представляют опасности ни для работников предприятия, ни для населения, использующего этот уголь. Выполнены исследования дренажных вод. Превышений допустимых уровней, согласно НД, не обнаружено", – пишут в своем заключении эксперты ТОО "НИИ "Батысэкопроект".

"Мне остается лишь добавить, что каражыринский уголь в обязательном порядке проходит повторное радиоэкологическое исследование, когда он доставляется в страны Европы. Это осуществляется по итогам входящего контроля, проводимого независимыми лабораториями с выдачей соответствующего сертификата. Например, в прошлом году мы его экспортировали в Польшу. Там действуют европейские, более жесткие, стандарты безопасности. Уголь был признан безопасным", – подчеркнул Алмат Арсламбаев.

На уровне инфляции

Алмат Арсламбаев также сообщил, что уже состоялись биржевые торги, по которым были заключены годовые контракты на 2023 год. Так, коммунально-бытовой угль с зольностью Ad -15,9% в 2023 году АО "Каражыра" с борта разреза будет реализовывать по цене 6 383,05 тенге за тонну. Стоимость энергетического угля зольностью Ad-19,8% для котельных и ТЭЦ в текущем году составит 4900 тенге за тонну.

Ежегодно по итогам мониторинга утверждаются объемы потребления угля в регионах и устанавливается цена на уголь "Каражыра", рост которой не превышал коридора официальной инфляции. При этом весь объем коммунально-бытового угля АО "Каражыра" реализовывает исключительно методом биржевых торгов, это годовые контракты и проводимые ежемесячно спот-торги согласно секционным правилам", – уточнил Алмат Арсламбаев.

Фото: АО "Каражыра"

Он также отметил, что значительную роль в формировании себестоимости одной тонны угля играют такие производственные затраты, как: железнодорожный тариф, доля которого составляет 21,57%; дизельное топливо и бензин – от 27-30% себестоимости, покупка запасных частей и комплектующих – 41,12 %; и прочие затраты – 7,31%.



Именно рост цен на эти расходные составляющие и влияет в конечном итоге на окончательный тариф на уголь. К примеру, за 2015-2022 годы тариф на услуги железнодорожного транспорта в ВКО и Абайской области подорожал почти втрое. За этот же период значительно изменился курс доллара.

Фото: АО "Каражыра"





Колебания курса доллара США по отношению к тенге оказывает значительное влияние на расходы предприятия. Потому что ежемесячно закупаются масла, всевозможные фильтры, автошины и прочие расходные материалы, на приобретение которых необходим валютный резерв.

Значительно подорожала и цена на дизельное топливо. В декабре 2022 года уполномоченные органы в очередной раз уведомили субъектов горно-металлургических компаний о необходимости полного самообеспечения дизельным топливом в 2023 году путем организации импорта.

"Увеличение цены в 2023 году на 133%, вызванное переходом на более дорогое российское дизельное топливо, приведет к значительному росту цен на уголь для предприятий тепло-энергетического комплекса, соответственно, на тепло и электроэнергию для населения и субъектов реального сектора экономики. При этом цену реализации угля АО "Каражыра" повысили ниже уровня фактической инфляции 2022 года", – пояснил Алмат Арсламбаев.

Он также отметил, что угледобывающая компания, работая с энергетическими компаниями ВКО и области Абай, часто идет на уступки, производя отгрузку угля в долг или под гарантийные письма акиматов области. На сегодняшний день энергетические компании области Абай и ВКО задолжали разрезу в общей сложности более 2,7 млрд тенге.

Екатерина Гуляева