Майку Тайсону предъявили иск на 5 млн долларов за изнасилование

Неназванная женщина утверждает, что Майк Тайсон изнасиловал ее в начале 1990-х годов. Она подала на боксера в суд в начале января, сообщает Zakon.kz.

Истица потребовала возмещения ущерба в размере 5 млн долларов. Она рассказала, что Тайсон посадил ее в лимузин и предложил привезти на вечеринку, сообщает Fox 56.

В иске говорится, что "когда она оказалась в лимузине, Тайсон начал целовать ее, проигнорировал ее просьбы остановиться, стянул с нее брюки и жестоко изнасиловал".



Женщина заявила, что из-за этого инцидента она "испытала чувство вины, потери самоуважения, стыда, смущения, печали, гнева, депрессии, тревоги, склонности к насилию, наркотической и алкогольной зависимости и растерянности". Кроме того, "не смогла поддерживать и/или развивать здоровые отношения с мужчинами или вообще с кем-либо" и "испытывала сильные эмоциональные страдания, включая, помимо прочего, ночные кошмары, панические атаки и воспоминания".

В марте 1992 года Майка Тайсона осудили на шесть лет за изнасилование участницы конкурса красоты Дезире Вашингтон в Индианаполисе. Он вышел из тюрьмы спустя три года.