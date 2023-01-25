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Майку Тайсону предъявили иск на 5 млн долларов за изнасилование

Майка Тайсона обвинили в изнасиловании Фото: Instagram/miketyson
Неназванная женщина утверждает, что Майк Тайсон изнасиловал ее в начале 1990-х годов. Она подала на боксера в суд в начале января, сообщает Zakon.kz.

Истица потребовала возмещения ущерба в размере 5 млн долларов. Она рассказала, что Тайсон посадил ее в лимузин и предложил привезти на вечеринку, сообщает Fox 56.

В иске говорится, что "когда она оказалась в лимузине, Тайсон начал целовать ее, проигнорировал ее просьбы остановиться, стянул с нее брюки и жестоко изнасиловал".

Женщина заявила, что из-за этого инцидента она "испытала чувство вины, потери самоуважения, стыда, смущения, печали, гнева, депрессии, тревоги, склонности к насилию, наркотической и алкогольной зависимости и растерянности". Кроме того, "не смогла поддерживать и/или развивать здоровые отношения с мужчинами или вообще с кем-либо" и "испытывала сильные эмоциональные страдания, включая, помимо прочего, ночные кошмары, панические атаки и воспоминания".

В марте 1992 года Майка Тайсона осудили на шесть лет за изнасилование участницы конкурса красоты Дезире Вашингтон в Индианаполисе. Он вышел из тюрьмы спустя три года.

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Данияр Кунафин
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