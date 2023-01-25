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В Алматинской области ожидается сильный мороз 26 января

В Алматинской области ожидается сильный мороз 26 января Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", запад, юг, юго-восток страны будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем сохранится погода без осадков.

Как отметили синоптики, остальная территория РК все еще будет под влиянием атмосферных фронтальных разделов, поэтому ожидаются снег с низовой метелью, усиление ветра, на западе и юге страны – туман.

Ночью на севере и востоке Алматинской области ожидается сильный мороз 25 градусов.

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 7-12, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -18-20°С, днем -11-13°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -2-4°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем +1+3°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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