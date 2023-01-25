Курс доллара еще снизился на торгах 25 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,41 тенге, снизившись еще на 0,42 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по остальным валютам не проводилось.

Нацбанком установлены: курс евро – 501,56 тенге, рубля – 6,72 тенге, китайского юаня – 68,1 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465 тенге, евро – по 501-505,566 тенге, российские рубли – по 6,4-6,65 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 января.

Так, мартовские фьючерсы на Brent подорожали на Лондонской бирже ICE Futures на 0,24% и составили 86,34 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI выросли на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,17%, до 80,27 доллара за баррель.