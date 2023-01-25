Казахстанки Жасмин Кизатова и Гульсая Ержан стали чемпионками Азии-2023 по боксу
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Вначале в финале весовой категории до 70 кг Жасмин Кизатова раздельным решением судей сумела переиграть узбекскую боксершу Азизу Зокирову.
Затем на ринг вышла Гульсая Ержан (81 кг), которая в решающем бою победила Порннипу Чути из Таиланда.
Ранее в полуфиналах проиграли, но завоевали бронзовые награды ЧА-2023 до 22 лет следующие спортсменки: Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).
26 января за "золото" азиатского турнира будут драться парни, в финале шесть казахстанских боксеров.