Казахстанки Жасмин Кизатова и Гульсая Ержан стали чемпионками Азии-2023 по боксу

Представители сборной Казахстана по боксу Жасмин Кизатова и Гульсая выиграли золотые медали азиатского первенства до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.



Вначале в финале весовой категории до 70 кг Жасмин Кизатова раздельным решением судей сумела переиграть узбекскую боксершу Азизу Зокирову.





Затем на ринг вышла Гульсая Ержан (81 кг), которая в решающем бою победила Порннипу Чути из Таиланда.







Ранее в полуфиналах проиграли, но завоевали бронзовые награды ЧА-2023 до 22 лет следующие спортсменки: Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).



26 января за "золото" азиатского турнира будут драться парни, в финале шесть казахстанских боксеров.