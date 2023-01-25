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Казахстанки Жасмин Кизатова и Гульсая Ержан стали чемпионками Азии-2023 по боксу

Бокс Финал ЧА-2023 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Представители сборной Казахстана по боксу Жасмин Кизатова и Гульсая выиграли золотые медали азиатского первенства до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

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Вначале в финале весовой категории до 70 кг Жасмин Кизатова раздельным решением судей сумела переиграть узбекскую боксершу Азизу Зокирову.


Затем на ринг вышла Гульсая Ержан (81 кг), которая в решающем бою победила Порннипу Чути из Таиланда. 


Ранее в полуфиналах проиграли, но завоевали бронзовые награды ЧА-2023 до 22 лет следующие спортсменки: Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг), Акнар Ищанова (66 кг) и Дана Дидай (75 кг).

26 января за "золото" азиатского турнира будут драться парни, в финале шесть казахстанских боксеров. 

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