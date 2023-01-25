Недвижимость и зарубежные счета: что указали в декларациях чиновники, депутаты и главы нацкомпаний

15 сентября 2022 года в Казахстане завершился первый этап всеобщего декларирования доходов. Им были охвачены госслужащие и их супруги, а также руководители нацкомпаний и холдингов, банков, финансовых и страховых организаций. В Комитете госдоходов рассказали Zakon.kz, чем владеют эти люди.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов на запрос Zakon.kz сообщили, что в рамках всеобщего декларирования впервые предоставили декларацию о доходах и имуществе 576 872 физических лица, в том числе все министры и акимы областей и городов республиканского значения.



"В декларациях о доходах и имуществе по состоянию на 31 декабря 2021 года задекларированных "странных предметов" не значится". Комитет государственных доходов МФ РК

Сообщается, что, помимо государственных служащих, декларации о доходах и имуществе представили руководители национальных компаний и холдингов, банков, финансовых и страховых организаций, депутаты, а также кандидаты на госслужбу, в депутаты маслихатов и супруги перечисленных лиц.

В декларациях о доходах и имуществе, по данным КГД, по состоянию на 31 декабря 2021 года отражены следующие сведения:

354 физических лица имеют банковские счета в иностранных банках. Из них 138 физических лиц являются должностными лицами. Наибольшая сумма в иностранных банках приходится на ОАЭ, Сингапур, Швейцарию;

377 физических лиц задекларировали 466 объектов недвижимости за пределами Казахстана. Из них 27 физических лиц являются должностными лицами. В разрезе стран наибольшее количество приходится на Российскую Федерацию, США, ОАЭ, Турцию.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 45-1 Закона "О введении в действие Кодекса "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) с 1 января 2021 года декларацию представляют:



лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Следующим этапом, то есть с 1 января 2023 года, декларации будут сдавать:

работники государственных учреждений и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

Далее с 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

И уже с 1 января 2025 года – оставшиеся категории населения.

В декларации об активах и обязательствах отражаются сведения о транспортных средствах, долях участия в юридическом лице, недвижимости, зарегистрированных в иностранном государстве, и денежных средствах в иностранных банках.

Сообщается, что декларация также содержит данные об имуществе в Казахстане и за его пределами. В том числе данные о наличии ценных бумаг, доли в жилом здании, инвестиционного золота, объектов интеллектуальной собственности, авторского права, а также о наличных деньгах в пределах 10 000-кратного МРП и другое имущество по желанию стоимостью свыше 1000-кратного МРП, но при наличии оценочной стоимости.