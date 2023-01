Креативный ролик с Токаевым восхитил казахстанцев

На видео попал момент диалога президента с сотрудницей лисаковского теплоцентра.

В конце ролика играет хит Astronaut In The Ocean от австралийского рэпера и певца Masked Wolf.

Astronaut in the Ocean ("Астронавт в океане") первоначально была выпущена в июне 2019 года, а затем переиздана на лейбле Elektra Records 6 января 2021 года. После переиздания песня достигла успеха: 4-е место в австралийских ARIA Charts и 6-е – в американском Billboard Hot 100. В феврале 2021 года сингл превысил отметку в 100 млн прослушиваний в Spotify, став самым прослушиваемым треком Teamwrk Records. Песня также была включена в плейлист The Shazam Predictions 2021, составленный Shazam и Apple Music.