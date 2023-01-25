Креативный ролик с Токаевым восхитил казахстанцев

Телерадиокомплекс президента Казахстана 25 января 2023 года опубликовал в Instagram ролик с Касым-Жомартом Токаевым, снятый в ГКП "Лисаковскгоркоммунэнерго". В комментариях пользователи Сети восхитились поведением главы государства, сообщает Zakon.kz.

На видео попал момент диалога президента с сотрудницей лисаковского теплоцентра.

Касым-Жомарт Токаев: А вы давно работаете? Мария Бондаревская: Да, 26 лет. Касым-Жомарт Токаев: Молодец! 26 лет работаете, да? Мария Бондаревская: Да. Касым-Жомарт Токаев: А награды государственные имеете? Мария Бондаревская: Значок есть у меня юбилейный. Касым-Жомарт Токаев: Я акиму поручаю, чтобы он вас представил к ордену. 26 лет безупречной работы!

В конце ролика играет хит Astronaut In The Ocean от австралийского рэпера и певца Masked Wolf.

Astronaut in the Ocean ("Астронавт в океане") первоначально была выпущена в июне 2019 года, а затем переиздана на лейбле Elektra Records 6 января 2021 года. После переиздания песня достигла успеха: 4-е место в австралийских ARIA Charts и 6-е – в американском Billboard Hot 100. В феврале 2021 года сингл превысил отметку в 100 млн прослушиваний в Spotify, став самым прослушиваемым треком Teamwrk Records. Песня также была включена в плейлист The Shazam Predictions 2021, составленный Shazam и Apple Music.



В комментариях казахстанцы выразили восхищение главе государства:

"Суперпрезидент!"

"Наш король – сильный!"

"Тигр – он и есть тигр! Красавчик наш президент, на месте по достоинству оценил многолетний труд этой женщины!"

Женщиной из видео оказалась Мария Бондаревская – мастер смены ГКП "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата Лисаковска. Указом Касым-Жомарта Токаева ее наградили орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени.

Мария Николаевна работает в лисаковском теплоцентре с октября 1995 года. За время работы она накопила колоссальный опыт. По словам ее коллег, Мария Бондаревская может дать любую информацию по своей специальности – изучила ее, как свои пять пальцев. По словам руководства теплоцентра, порученное задание Мария Николаевна всегда выполняет в срок. В свободное от работы время она любит разгадывать кроссворды. Замужем, есть сын.

В Костанайскую область с рабочим визитом президент Касым-Жомарт Токаев прилетел 21 января 2023 года. В этот же день в рамках рабочей поездки глава государства посетил теплоцентр ГКП "Лисаковскгоркоммунэнерго".