Креативный ролик с Токаевым восхитил казахстанцев
На видео попал момент диалога президента с сотрудницей лисаковского теплоцентра.
Касым-Жомарт Токаев: А вы давно работаете?
Мария Бондаревская: Да, 26 лет.
Касым-Жомарт Токаев: Молодец! 26 лет работаете, да?
Мария Бондаревская: Да.
Касым-Жомарт Токаев: А награды государственные имеете?
Мария Бондаревская: Значок есть у меня юбилейный.
Касым-Жомарт Токаев: Я акиму поручаю, чтобы он вас представил к ордену. 26 лет безупречной работы!
В конце ролика играет хит Astronaut In The Ocean от австралийского рэпера и певца Masked Wolf.
Astronaut in the Ocean ("Астронавт в океане") первоначально была выпущена в июне 2019 года, а затем переиздана на лейбле Elektra Records 6 января 2021 года. После переиздания песня достигла успеха: 4-е место в австралийских ARIA Charts и 6-е – в американском Billboard Hot 100. В феврале 2021 года сингл превысил отметку в 100 млн прослушиваний в Spotify, став самым прослушиваемым треком Teamwrk Records. Песня также была включена в плейлист The Shazam Predictions 2021, составленный Shazam и Apple Music.
В комментариях казахстанцы выразили восхищение главе государства:
- "Суперпрезидент!"
- "Наш король – сильный!"
- "Тигр – он и есть тигр! Красавчик наш президент, на месте по достоинству оценил многолетний труд этой женщины!"
Женщиной из видео оказалась Мария Бондаревская – мастер смены ГКП "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата Лисаковска. Указом Касым-Жомарта Токаева ее наградили орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени.
Мария Николаевна работает в лисаковском теплоцентре с октября 1995 года. За время работы она накопила колоссальный опыт. По словам ее коллег, Мария Бондаревская может дать любую информацию по своей специальности – изучила ее, как свои пять пальцев. По словам руководства теплоцентра, порученное задание Мария Николаевна всегда выполняет в срок. В свободное от работы время она любит разгадывать кроссворды. Замужем, есть сын.
В Костанайскую область с рабочим визитом президент Касым-Жомарт Токаев прилетел 21 января 2023 года. В этот же день в рамках рабочей поездки глава государства посетил теплоцентр ГКП "Лисаковскгоркоммунэнерго".