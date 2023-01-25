В Алматы жители нового ЖК сняли на видео затопленные квартиры

Клиенты одного из застройщиков сняли видео внутри жилого комплекса Alem city, который ввели в эксплуатацию без разрешения. На кадрах видно, как вода топит квартиры, сообщает Zakon.kz.

Клиенты ТОО QAZAQ Stroy недовольны состоянием жилого комплекса Alem city, сообщает ZTB.kz.

По их словам, дом не соответствует нормам безопасности и дальнейшей эксплуатации. Они также рассказали, что QAZAQ Stroy дал разрешение на ремонт, хотя в ЖК еще остались незаконченные строительные работы.

"Застройщик все время обещает устранить проблемы, но никаких рабочих на стройке нет. В домах ручьем течет вода – она везде. В некоторых квартирах нет окон, либо они есть, но с трещинами", – рассказала алматинка, которая купила квартиру за 25 млн тенге.

Жители попросили обратить внимание на пробелы при строительстве этого ЖК.