Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Молодежное крыло "Жастар Рухы" представило публичный отчет о проделанной работе

молодежное крыло Фото: "Жастар Рухы"
Молодежное крыло "Жастар Рухы" партии Amanat представило публичный отчет о своей деятельности за прошедшее полугодие. За это время было проведено более 1000 мероприятий и запущены новые проекты, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в июле прошлого года состоялся VI внеочередной съезд молодежного крыла, в ходе которого была принята программа трансформации, а сама организация получила новое название – "Жастар Рухы".

"Мы являемся самой крупной молодежной организацией, объединяющей более 100 тысяч стремящихся к знаниям, трудолюбивых патриотов нашей страны. За отчетный период нами инициированы крупные социальные, экологические, патриотические, культурно-массовые мероприятия, а также благотворительные акции. Всего было проведено более 1000 мероприятий", – отметил председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев.

Серди реализуемых проектов: военно-патриотический проект Qaisar, проект по экологическому воспитанию ТазаLike, Dombyra Party, первый республиканский шахматный турнир Amanat CUP, диалоговые площадки Bir Tolqynda и "Рухтастар Cases", акция ко Дню Республики "Менің елім – менің туым", игры Jaidarman и многие другие.


молодежное крыло

Фото: "Жастар Рухы"


Так, известный блогер Яков Федоров подробно рассказал о проекте "Менің елім – менің тілім".

"В этом году было принято решение открыть разговорные клубы "Сөйле" в 12 областях страны на базе региональных филиалов "Жастар Рухы". У нас не только уроки, но и просмотры казахского кино, походы в театры, музеи и другие различные мероприятия для знакомства с казахской культурой. Мы хотим, чтобы как много больше людей присоединялись к нам и изучали казахский язык", – сказал он.

Отдельно Нуржан Жетписбаев остановился на волонтерской деятельности жастарруховцев во время природных пожаров в Костанайской области и ЧП в городе Экибастузе.


молодежное крыло

Фото: "Жастар Рухы"


"Более 1300 наших добровольцев собирали гуманитарную помощь по всей стране, непосредственно в Аулиеколе 300 наших активистов разбирали завалы, убирали территорию, развозили продукты и товары первой необходимости нуждающимся семьям. А когда замерзал Экибастуз, мы провели подворовой обход для организации горячего питания, а также сбора информации об одиноко проживающих пенсионерах и лицах с особыми потребностями", – отметил он.

В мероприятии приняли участие молодые лидеры общественного мнения, активисты организации с онлайн-трансляцией в социальных сетях Instagram, Facebook и Tik Tok.

Читайте также

В Астане в два раза увеличат количество инватакси

В Астане проходит первый Форум региональных периодических изданий

39 правонарушителей сняли с авиарейсов с начала года

Редакция Zakon.kz
AMANAT Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления