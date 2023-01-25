Молодежное крыло "Жастар Рухы" представило публичный отчет о проделанной работе

Молодежное крыло "Жастар Рухы" партии Amanat представило публичный отчет о своей деятельности за прошедшее полугодие. За это время было проведено более 1000 мероприятий и запущены новые проекты, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в июле прошлого года состоялся VI внеочередной съезд молодежного крыла, в ходе которого была принята программа трансформации, а сама организация получила новое название – "Жастар Рухы".



"Мы являемся самой крупной молодежной организацией, объединяющей более 100 тысяч стремящихся к знаниям, трудолюбивых патриотов нашей страны. За отчетный период нами инициированы крупные социальные, экологические, патриотические, культурно-массовые мероприятия, а также благотворительные акции. Всего было проведено более 1000 мероприятий", – отметил председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев.

Серди реализуемых проектов: военно-патриотический проект Qaisar, проект по экологическому воспитанию ТазаLike, Dombyra Party, первый республиканский шахматный турнир Amanat CUP, диалоговые площадки Bir Tolqynda и "Рухтастар Cases", акция ко Дню Республики "Менің елім – менің туым", игры Jaidarman и многие другие.





Фото: "Жастар Рухы"





Так, известный блогер Яков Федоров подробно рассказал о проекте "Менің елім – менің тілім".

"В этом году было принято решение открыть разговорные клубы "Сөйле" в 12 областях страны на базе региональных филиалов "Жастар Рухы". У нас не только уроки, но и просмотры казахского кино, походы в театры, музеи и другие различные мероприятия для знакомства с казахской культурой. Мы хотим, чтобы как много больше людей присоединялись к нам и изучали казахский язык", – сказал он.

Отдельно Нуржан Жетписбаев остановился на волонтерской деятельности жастарруховцев во время природных пожаров в Костанайской области и ЧП в городе Экибастузе.





Фото: "Жастар Рухы"





"Более 1300 наших добровольцев собирали гуманитарную помощь по всей стране, непосредственно в Аулиеколе 300 наших активистов разбирали завалы, убирали территорию, развозили продукты и товары первой необходимости нуждающимся семьям. А когда замерзал Экибастуз, мы провели подворовой обход для организации горячего питания, а также сбора информации об одиноко проживающих пенсионерах и лицах с особыми потребностями", – отметил он.

В мероприятии приняли участие молодые лидеры общественного мнения, активисты организации с онлайн-трансляцией в социальных сетях Instagram, Facebook и Tik Tok.