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Снижение цен на бензин ожидается в Кыргызстане

цены на бензин в Кыргызстане Фото: pixabay
С января 2023 года в Кыргызстане наметилась тенденция снижения оптовых цен на бензиновую группу, которая должна повлиять на уровень стоимости в розничном звене, сообщает Zakon.kz.

В Службе антимонопольного регулирования отметили, что в течение ближайшего месяца ожидается поэтапное снижение цен.

В итоге стоимость бензина в Кыргызстане будет скорректирована крупными игроками рынка в сторону снижения до 5-6 сомов. Это произойдет с учетом 1,5-месячного запаса ГСМ, который должен быть в наличии у нефтетрейдеров.

В службе сообщили, что в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года Аи-80 подешевел на 4 сома (21,44 тенге), Аи-92 – на 1,2 сома (6,43 тенге). А вот дизельное топливо, наоборот, выросло в цене на 15,1 сома (80,93 тенге).

На сегодня стоимость солярки остается высокой как на розничном, так и на оптовом рынках.

12 января стало известно о том, что в Казахстане регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным. Ранее цены на реализацию топлива АЗС устанавливались на 180 дней и продлевались по необходимости.

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