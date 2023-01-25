Метель, туман и ветер ожидаются в Астане и шести областях Казахстана в четверг

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 26 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.



В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается юго-восточный ветер, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром – туман.

На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15 м/с.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, западе области – туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.



В центре Кызылординской области ожидается туман.



На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный, днем 15-20 м/с.

