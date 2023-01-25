Аким СКО и глава Республики Саха подписали меморандум о взаимопонимании

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров и глава Республики Саха Айсен Николаев провели двустороннюю встречу в стенах Международного финансового центра "Астана", сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи обсудили вопросы развития и укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между Северо-Казахстанской областью и Республикой Саха.





Фото: пресс-служба акимата СКО





Сапаров выразил надежду на плодотворное сотрудничество и пригласил инвесторов Республики Саха к совместной реализации инвестиционных проектов на территории области. Кроме того, Сапаров презентовал Николаеву экономический потенциал региона, рассказал о реализуемых проектах и озвучил взаимовыгодные предложения в сферах торговли, сельского хозяйства и промышленности.

Глава Республики Саха отметил, что данная встреча послужит хорошим импульсом к взаимновыгодному сотрудничеству и реализации всех намеченных планов. Николаев выразил готовность к сотрудничеству в сфере машиностроения, в торговле продукцией агропромышленного комплекса и энергетики.





Фото: пресс-служба акимата СКО





Айдарбек Сапаров и Айсен Николаев подписали меморандум о взаимопонимании между акиматом Северо-Казахстанской области и правительством Республики Саха.

