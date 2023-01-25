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Стало известно, почему звезда "Мстителей" оказался под снегоуборочной машиной

актер Фото: Instagram/jeremyrenner
Голливудский актер Джереми Реннер рассказал следователям об инциденте, в результате которого он оказался в больнице, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала CNN, под снегоуборочную машину артист попал, пытаясь спасти племянника. По его словам, он хотел отбуксировать детский грузовик, увязший в снегу. Машину племянника он смог достать, но через некоторое время снегоуборочная машина, в которой был сам актер, начала "скользить" и "скатываться по склону". Реннер выпрыгнул из нее, не включив аварийный тормоз.

Машина начала двигаться в сторону ребенка, тогда актер попытался остановить или изменить направление движения автомобиля.

Отмечается, что Реннер не смог остановить снегоуборочную машину, и его затянуло под гусеницы, потому что в кабине не работал индикатор торможения.

Об инциденте стало известно 2 января. Актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины.

17 января стало известно о возможной ампутации ноги у актера после попадания под снегоуборочную машину. По словам источника, близкого к Реннеру, артист уже перенес две сложнейшие операции, однако врачи опасаются, что актеру может понадобиться ампутация или он до конца жизни будет прикован к инвалидному креслу.

23 января звезда "Мстителей" рассказал о 30 сломанных костях.

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