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В ЗКО дети вынуждены учиться в аварийном здании из-за судебного спора

здание Фото: astanatv.kz
В полуразрушенной школе вынуждены учиться дети Казталовского района из-за судебного спора между подрядчиком и западноказахстанскими чиновниками. Учебное заведение на 600 мест планировали открыть в 2022 году. Но ученики до сих пор сидят за партами в аварийном помещении, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", 3 этаж закрыли, чтобы не рухнул, треснувшую стену держат железные подпорки. Общественники винят местные власти, которые должны были контролировать процесс.

"Мы недавно поднимали вопрос об остановке строительства школы в Казталовском районе. Только после этого начали обсуждать эту проблему на районном общественном совете. Такое впечатление, что об этой проблеме три года никто не слышал. Обидно, что нарушаются права детей. В каких условиях они учатся и какое будет качество образования?" Юрист Бауржан Заки

Проблема возникла из-за удорожания стройматериалов. Сначала на объект выделили более 2 млрд тенге. Позже проект скорректировали, добавили еще 668 млн тенге. Но не учли стоимость перевозки, поэтому возникли убытки, говорят представители стройкомпании. В управлении строительства парируют: это не было тайной. Чиновники обязали завершить строительство в срок и сами подали в суд на подрядчика.

"Это необычная школа, которую нужно строить из кирпичей. Здание собирают, как конструктор: сначала ставят колонну, кладут перекладину посередине, ставят колонну, закрывают потолок плиткой. И подрядчик знал, что в проект стоимость транспортных расходов не включена". Замруководителя Управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев

Как уточняется, обе стороны конфликта уверяют: если выиграем, закончим строительство следующим летом. Но когда завершится судебное разбирательство – неизвестно.

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