В Алтайском крае перекрыли две дороги в сторону Казахстана

Фото: pixabay

В Алтайском крае из-за метели и плохой видимости по двум дорогам перекрыли движение для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба Минтранса РФ, также в регионе наблюдается сильный ветер. "На дорогах Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Республики Казахстан от Змеиногорска до Рубцовска и Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан от села Курья до границы с Республикой Казахстан движение ограничено для всех видов транспорта. На трассах наблюдаются осадки в виде снега, сильный порывистый боковой ветер, метель, отсутствие видимости", - говорится в сообщении в Telegram. По данным синоптиков, в Алтайском крае 26 и 27 января сохранится сильный ветер до 14 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с, снег, метели, на дорогах местами гололедица, снежные заносы. Читайте также Молодежное крыло "Жастар Рухы" представило публичный отчет о проделанной работе В Астане в два раза увеличат количество инватакси В Астане проходит первый Форум региональных периодических изданий

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