Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алтайском крае перекрыли две дороги в сторону Казахстана

зима Фото: pixabay
В Алтайском крае из-за метели и плохой видимости по двум дорогам перекрыли движение для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба Минтранса РФ, также в регионе наблюдается сильный ветер.

"На дорогах Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Республики Казахстан от Змеиногорска до Рубцовска и Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан от села Курья до границы с Республикой Казахстан движение ограничено для всех видов транспорта. На трассах наблюдаются осадки в виде снега, сильный порывистый боковой ветер, метель, отсутствие видимости", - говорится в сообщении в Telegram.

По данным синоптиков, в Алтайском крае 26 и 27 января сохранится сильный ветер до 14 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с, снег, метели, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Читайте также

Молодежное крыло "Жастар Рухы" представило публичный отчет о проделанной работе

В Астане в два раза увеличат количество инватакси

В Астане проходит первый Форум региональных периодических изданий

Елена Беляева
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Возврат незаконно выведенных активов: в Казахстане составят список людей, которых обяжут сдать декларацию
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут разбогатеть в 2023 году
в Казахстане хотят изменить правила выдачи РВП и ПМЖ
В Казахстане хотят изменить правила выдачи иностранцам разрешения на временное и постоянное проживание
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления