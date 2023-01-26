Выступление Ивана Урганта отменили в Москве

Запланированный концерт популярного шоумена Ивана Урганта отменили за неделю до назначенной даты, сообщает Zakon.kz.

Причины отмены выступления ведущего и музыканта не сообщаются, пишет ТАСС. Концерт Ивана Урганта, который выступает под псевдонимом Гриша Ургант, должен был пройти 2 февраля. Об отмене стало известно за неделю до мероприятия, информацию опубликовали в сообществе исполнителя в соцсети.

"Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поется в песне: "Мне не понять и тебе не понять этого движения", – сказано в сообщении.

В Алматы не состоялся анонсированный концерт "Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл". За несколько дней до мероприятия все билеты были аннулированы. Как рассказали в "Алматы әуендері", концерт запланирован не был, а на интернет-ресурсах была распространена недостоверная информация.