45 поездов для борьбы с паводками сформируют в КТЖ
Фото: пресс-служба КТЖ
Специальные поезда призваны предупреждать и ликвидировать последствия размывов и повреждений путей в половодье, сообщает Zakon.kz.
Противоразмывные составы будут оснащены бутовым камнем, рельсовыми пакетами, некондиционными железобетонными шпалами и другими материалами, сообщает пресс-служба КТЖ.
"В настоящее время ведутся подготовительные работы по очистке от снега водоотводных каналов и водопропускных труб, дренажных колодцев. Готовятся транспортные средства, дрезины, автотракторная техника. Создается аварийный запас горюче-смазочных материалов". пресс-служба КТЖ
На железных дорогах Казахстана 670 потенциально опасных для подтопления мест. Эти места дополнительно изучают, а локомотивные бригада проходят дополнительный инструктаж.
Жители нескольких областей Казахстана всерьез опасаются паводков. Особо напряженная обстановка в Северном и Восточном регионах. В министерстве экологии уверяют, что обстановка на полном контроле.
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