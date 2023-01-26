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45 поездов для борьбы с паводками сформируют в КТЖ

45 поездов для борьбы с паводками сформируют в КТЖ Фото: пресс-служба КТЖ
Специальные поезда призваны предупреждать и ликвидировать последствия размывов и повреждений путей в половодье, сообщает Zakon.kz.

Противоразмывные составы будут оснащены бутовым камнем, рельсовыми пакетами, некондиционными железобетонными шпалами и другими материалами, сообщает пресс-служба КТЖ.

"В настоящее время ведутся подготовительные работы по очистке от снега водоотводных каналов и водопропускных труб, дренажных колодцев. Готовятся транспортные средства, дрезины, автотракторная техника. Создается аварийный запас горюче-смазочных материалов". пресс-служба КТЖ

На железных дорогах Казахстана 670 потенциально опасных для подтопления мест. Эти места дополнительно изучают, а локомотивные бригада проходят дополнительный инструктаж.

Жители нескольких областей Казахстана всерьез опасаются паводков. Особо напряженная обстановка в Северном и Восточном регионах. В министерстве экологии уверяют, что обстановка на полном контроле.

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